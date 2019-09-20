Выгодное изменение для компаний, которые платят налог на прибыль. И полезное

А мы ведь уже не страхователи. ПФ сам решил , СНИЛС убрать. Теперь работники просто зарегистриров...
проверяют они 1 день. А 89 дней в ожидании камеральной проверки декларация валяется на столе у ин...
О, сменили ник? Думаете вас не признают? ))
При СССР такое было. Раз в год я платила 4 руб-обязательное страхование собственности. Но вопрос ...
Как говорит один мой хороший приятель: Всё, что в этой стране плавает по морям и рекам, летает по...
Правильно делает. потому что у Мишустина может губа треснуть.....
Все закончится тем, что когда все перейдут на электронный документооборот,то найдётся человек,кот...
Что за суета? Как дети малые: конфеты закончились? Мы как были крепостными, так и остались: есть ...
Новый отдел дармоедов.. Новый отдел в ФССП , новый отряды полиции в виде нац гвардии. Вопрос ,а к...
Нет. Минфин спрашивали про ЕНВД, про него он и отвечал
Обязательное-то есть... а вот что будет с пенсиями - большой вопрос......
Налоговой до бухучета дела никакого, тем более, что знатоков его там и нет. А вот аудиторы будут ...
20%??? да, ладно?)))))нашел первую попавшуюся товарную накладную и пробил кассовый чек по тем тов...
Это вам решать. Платить вы не обязаны. Многим удобно платить поквартально. Но если вы только реги...
Как в кино: "брюки превращаются, превращаются брюки- в элегантные шорты, извините маленькая техни...
Дайте и мне адресок тех, кто дает ИПэшнику МИЛЛИОНЫ под НИЗКИЕ %)Детский сад, ей Богу.......
Эти праздники установлены либо нормативными актами РФ, либо указом президиума Верховного Совета С...
в инвест-аудит - ни ногой
Что за бред: печать есть, подпись есть, вот какая разница под каким углом она стоит, когда уже вс...
мне одному кажется что смешали в кучу продажу акций АО (почему доли УК?) и выход участника из ООО...
а когда уже сроки проверки сократятся, сто лет уже такие, что там 90 дней проверять, вообще непон...
она будет стоять боком ))
отлично вообще и не важно, что, предположим, реально виновата в этом ЧС не я, а оплатить его долж...
"спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Лишь бы это шло именно на ликвидацию последствий...
Если б я знал, как это трудно - зачесть самому,Если б я знал, что меня ждет - я бы вышел в окно!А...
по ПРОСЬБЕ нп - а разве это не по умолчанию должно делаться?...
Печать должна стоять ровно, нельзя проставлять боком или в перевернутом видеА что будет, если нар...
Нечего ждать, некому верить и порох промок.У штаба полка в глыбу из льда вмерз часовой.А двое не ...
Нашли еще один способ честного отбора денег от населения....
День железнодорожника, как и день металлурга отменить невозможно. Это давно уже традиция, народны...
"Если на документе нет специальной отметки «М. П.», то ставьте печать так, чтобы она не задевала ...
Черный список? Это как, судья в черном списке, но продолжает работать, выносить решения, а постра...
День бухгалтера так и не сделают официальным праздником?...
То есть обязательного пенсионного страхования больше нет....
Молодцы, что Ростелекому доверили. Давно не получал от них звонков с рекламой интернета...