Выгодное изменение для компаний, которые платят налог на прибыль. И полезное

Укрепление здоровья сотрудников будет уменьшать базу по налогу на прибыль.

При расчете налога на прибыль в состав расходов на оплату труда (ст. 255 НК) можно будет включить расходы на внедрение и реализацию программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья).

В Госдуму поступил законопроект № 796518-7 с поправками в НК. Авторы проекта – депутаты Башкирии.

Проект разработан в целях стимулирования работодателей к профилактике заболеваемости работников.

Дело в том, что существующее в настоящее время правовое регулирование не способствует повышению активности работодателей в рассматриваемой сфере. Во многих организациях предпринимаются значительные усилия по укреплению здоровья работников, но это делается по усмотрению руководства таких организаций вне каких-либо правовых условий, способствующих таким действиям, отмечается в пояснительной записке.

Напомним, недавно Минздрав обнародовал документ «Корпоративные модельные программы «Укрепление здоровья работающих».