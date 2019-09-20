Осторожнее с переводами Cash-in. Начинаются массовые блокировки счетов

Блокировки счетов по операциям Cash-in будут продолжаться, и носить массовый характер, получил разъяснение у крупного банка канал @BlackAudit.

Специалисты-безопасники предупреждают^ анонимность платежей и поступлений крайне нежелательна. Проще разблокировать счета с переводом от конкретного физлица, нежели при анонимном пополнении счета. Как быть и что лучше? Ответа на этот вопрос не знают даже сами сотрудники банков. Непонятно только, зачем тогда было создавать систему анонимного пополнения счета?

Ранее мы писали, как Альфа-банк сначала заблокировал счет после того, как по номеру через банкомат на него внесли деньги. А потом потребовал возмутительные объяснения.