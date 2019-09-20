Осторожнее с переводами Cash-in. Начинаются массовые блокировки счетов

А так-то, когда у тебя бетон в миксерах замерзает по дороге и техника ломается, а сроки уже не то...
А почему они не отчитались, сколько из этих сумм реально возвращено людям.Сдавала 3-НДФЛ в феврал...
Про бодрость духа:Подхожу к малярам, которые красят стену. За стеной 25 тыс. квадратов производст...
Особенно собеседование у деточек буржуев , вылезших из ночного клуба...
Условия выхода на пенсию в 2019 году
Если у фирмы А имеется документ подтверждающий оплату, что также подтвердит банк, а у фирмы Б отс...
И не только прапорщикиШедевральный ролик (18+++) : https://www.youtube.com/watch?v=2R2UeogLOL8...
У банков свои инструкции... Вы имеете ввиду наверное чековую книжку, к порядку заполнения которой...
Наши виноделы уже наверное подустали от постоянных обещаний субсидий. Сколько лет обещается госуд...
Спасибо за статью! Где можно прочитать про минимальное количество баллов, чтобы получать пенсию, ...
Ну что я могу сказать, еще один гвоздь в гроб малого бизнеса. Рекомендую ознакомиться всем с када...
Я не знаю почему и кто прав, но в некоторых банках меня просили ставить сперва печать, а потом по...
Так с большинством законов и постановлений. Если бы по каждому вопросу все ходили бы в суд, то и ...
Фу...какие грязные советы. А некоторые не особенно чисты юридически, и могут принести руководству...
Так отменяют декларации на имущество и транспорт))) Типо ФНС и так все знает))))...
Да, решил более добрый ник себе подобрать
А организациям никогда и не присылали, только гражданам....
Он увяз, как пчела в сиропеИ не выбраться ему уже (ц)
А мы ведь уже не страхователи. ПФ сам решил , СНИЛС убрать. Теперь работники просто зарегистриров...
проверяют они 1 день. А 89 дней в ожидании камеральной проверки декларация валяется на столе у ин...
О, сменили ник? Думаете вас не признают? ))
При СССР такое было. Раз в год я платила 4 руб-обязательное страхование собственности. Но вопрос ...
Как говорит один мой хороший приятель: Всё, что в этой стране плавает по морям и рекам, летает по...
Правильно делает. потому что у Мишустина может губа треснуть.....
Все закончится тем, что когда все перейдут на электронный документооборот,то найдётся человек,кот...
Что за суета? Как дети малые: конфеты закончились? Мы как были крепостными, так и остались: есть ...
Новый отдел дармоедов.. Новый отдел в ФССП , новый отряды полиции в виде нац гвардии. Вопрос ,а к...
Нет. Минфин спрашивали про ЕНВД, про него он и отвечал
Обязательное-то есть... а вот что будет с пенсиями - большой вопрос......
Налоговой до бухучета дела никакого, тем более, что знатоков его там и нет. А вот аудиторы будут ...
20%??? да, ладно?)))))нашел первую попавшуюся товарную накладную и пробил кассовый чек по тем тов...
Это вам решать. Платить вы не обязаны. Многим удобно платить поквартально. Но если вы только реги...
Как в кино: "брюки превращаются, превращаются брюки- в элегантные шорты, извините маленькая техни...
Дайте и мне адресок тех, кто дает ИПэшнику МИЛЛИОНЫ под НИЗКИЕ %)Детский сад, ей Богу.......