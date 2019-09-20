В единый налоговый платеж включили еще один налог

В некоторых случаях платить НДФЛ можно будет за счет единого налогового платежа. Такие поправки содержатся в законе, принятом Госдумой в четверг.

Речь идет о том налоге, который не был удержан налоговым агентом по той или иной причине. Он уплачивается до 1 декабря на основании уведомления, отправляемого налоговыми органами (п.6 ст.228 НК).

Единый налоговый платеж — это денежные средства, добровольно перечисляемые налогоплательщиком-физическим лицом в бюджет РФ одним платежом в счет уплаты налога на имущество, транспортного налога и налога на землю. Налоговики сами списывают с него начисленные налоги.

Поправки не касаются налога, который уплачивается на основании поданной самим физлицом декларации 3-НДФЛ. Т.е. налог с проданной квартиры или машины по прежнему придется платить до 15 июля самостоятельно, в единый налоговый платеж он не войдет.

Об остальных измнениях в Налоговый кодекс можно узнать в статье «Внимание! Очень-очень много поправок в НК: обзор принятого закона».