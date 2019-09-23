Данные о награждениях сотрудников предлагают передавать в ПФР

На минувшей неделе депутаты приняли в первом чтении проекты о введении электронных трудовых книжек.

Дата второго чтения еще не назначена, и уже начали поступать предложения по внесению поправок в проект. В частности, речь идет о включении в сведения раздел о награждениях.

Этот раздел очень важен при переходе на другое место работы, ведь записи о поощрениях повышают престиж и репутацию кандидата в глазах потенциального работодателя, так что его следует вернуть, считает депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Савельев.

А что вы думаете по этому поводу? Приглашаем вас принять участие в опросе на эту наградную тему.