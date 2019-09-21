Что интересного мы знаем про ВТБ и его главу, у которого сегодня ДР

Сегодня день рождения отмечает Андрей Леонидович Костин, глава ВТБ. Банкиру исполнилось 63 года. Поздравляем!

Что мы знаем про Костина?

В конце 2001 года был запущен проект объединения Внешторгбанка и Внешэкономбанка. Правительство РФ постановило выкупить у Центробанка акции ВТБ, объединить его с ВЭБ и доверить Андрею Леонидовичу управление объединенным банком.

В 2002 году он с частью своей команды перешел в ВТБ и с тех пор занимает пост президента — председателя правления, члена наблюдательного совета.

Андрей Костин любит создавать организации, которые претендуют на монопольное положение в экономике. Так, совсем недавно глава ВТБ попросил Путина помочь в создании Объединенного зернового холдинга, пишет «Версия». Организация будет включать два зерновых портовых кластера — в Новороссийске и Тамани. По сути это и есть монополия, так как через эти порты идет основной экспортный поток зерна из страны. Получив доступ к экспортному кранику, ВТБ сможет контролировать цены и на внутреннем рынке.

Это он раздражает Силуанова предложением освободить от НДФЛ бедных.

Что мы знаем про ВТБ?

Занимает второе место по надежности среди банков, но в наших кошельках рвется стать первым банком. В народном рейтинге держит лишь 20-ю позицию.

Периодами глючит мобильное приложение ВТБ-онлайн, и не всегда из-за технических проблем сотового оператора.

ВТБ вчера запустил онлайн-школу инвестора: статьи по рынку ценных бумаг, рекомендации по самостоятельному формированию инвестпортфеля, а также мини-курсы с оценкой знаний на базе тестов.

С 1 октября банк изменит систему лояльности и не будет начислять кэшбек при покупках с использованием карты банка за рубежом. И снизит максимальный кэшбэк при покупках в России.