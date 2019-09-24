Налоговики штурмуют автобусы

С 1 июля 2019 года водители или кондукторы при расчетах за проезд в общественном транспорте обязаны применять ККТ вне зависимости от способа оплаты (наличными денежными средствами или в безналичном порядке).

Однако не все перевозчики исполняют закон, посетовали в УФНС по Хабаровскому краю.

От жителей поступают жалоб о не выдаче им кассовых чеков при оплате за проезд в общественном транспорте, либо выдаче только отрывного билета, на котором указана сумма меньше фактически оплаченной.

Налоговики провели на общественном транспорте контрольные мероприятия и в большинстве случаев зафиксировали отсутствие онлайн-касс.

Однако оштрафовать за их отсутствие они не могут. Дело в том, что транспортная отрасль освобождена от штрафов за ККТ до июля 2020.

Тем не менее, это не освобождает транспортную отрасль от обязанности применения ККТ с 01.07.2019 и не переносит срок обязанности применения ККТ.

В связи с этим налоговые органы выносят предписание об устранении в течение месяца выявленных нарушений законодательства о применении ККТ. То есть нарушителям дается месяц на регистрацию онлайн-кассы в налоговых органах и дальнейшее ее применение.

По данным налоговых органов, по состоянию на 11.09.2019 из 75 лиц, осуществляющих пассажирские перевозки в Хабаровском крае с использованием 446 единиц транспортных средств, только 30 (40 %) зарегистрировали 85 единиц ККТ, что свидетельствует о неисполнении требований законодательства о применении ККТ транспортной отраслью региона.

В целях недопущения нарушений действующего законодательства о применении ККТ, а также обеспечения прав потребителей, региональное УФНС настоятельно рекомендует представителям транспортной отрасли края зарегистрировать ККТ и осуществлять расчеты за проезд в общественном транспорте с ее применением.