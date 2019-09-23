Амнистия капитала запустила новые уголовные дела

Бизнес просят не волноваться о том, что информацию по амнистии капитала теперь начнут оборачивать против предпринимателей.

Дмитрий Песков просит общественность доверять обещаниям президента, который неоднократно доказывал состоятельность своих слов, передает РИА. Хотя в 2014 году перед той кампанией бизнесменам обещали неприкосновенность от уголовного и административного преследования.

Напомним, что сегодня стало известно об использовании данных амнистии капиталов против главы компании «Усть-Луга». Песков заявил, что все гарантии, которые давались, должны выполняться. А что произошло в данном конкретном деле, Кремль не в курсе.