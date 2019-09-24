Клерк.Ру

Куда послать подотчетника, который принес выцветшие чеки

В Красном уголке бухгалтера кипит обсуждение под фотографиями выцветших чеков, которые предъявил подотчетник. Коллеги колеблются: послать человека туда, откуда он их достал или решить проблему мозгами.

В эротическое путешествие!

— Валентина Юрикова

Нужно ему такими же потрёпанными застиранными деньгами выдать зарплату.

— Светлана Митрофанова

Если QR код считывается, я бы распечатала электронный чек и приложила к этому.

— Анна Дударкова

Иногда можно «отксерить» тогда более читабельным становится.

— Grigoriy Kibardin

Даже если он не считается, можно вести поля ФН, ФД и ФП и тоже спокойно считать. Можно еще раз отправить туда же, за нормальным чеком - они должны выдать дубликат.

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— Ян Терновский

Эти чеки выцветают через полгода, так что подотчетное лицо не слишком выновато

— Алла Чеховская

Просто были в кармане не бухгалтера, а нормального человека. Не вижу проблемы принять (в расходы БУ и, возможно, не принимать в НУ) по согласованию с руководителем. Убедившись, что материалы куплены нужные и на согласованную сумму.

— Елена Бобкова

Говорят, надо горячим утюгом прогладить и видно цифры.

— Людмила Шадт

Я бы отправила в магазин за копией. Выдают. Если дата известна и сумма.

— Vgoda Marina

По qr-коду можно распечатать.

— Olga Zaikina

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