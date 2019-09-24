Куда послать подотчетника, который принес выцветшие чеки

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Natali Kr а можно для сравнения, статистику других стран привести? может не все так плохо.... или так хорош... Сколько чиновников мы кормим

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Yaska ФНС блокирует сразу все счета, так что если и содержать второй счет, то только для п. 3 и 5. ... Шесть причин завести второй расчетный счет

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Над.К А сдача в аренду такой недвижимости не попадает под НПД. Под НПД попадает только сдача жилых поме... Самозанятые: FAQ

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