Завышенную кадастровую стоимость земли можно снизить простейшим способом

Сегодня мы разместили материал о петиции жителей Дагестана, возмущенных завышенной кадастровой стоимостью их домов и земельных участков.

В результате переоценки произошло многократное повышение стоимости недвижимости, порой достигающее 900 % и выше.

Авторы петиции — общественное движение «Городнаш». Отмечается, что высокая кадастровая стоимость — это не только большой земельный налог и налог на имущество физлиц, но и большой НДФЛ при продаже этой недвижимости. И при этом фактическая рыночная стоимость этого имущества гораздо скромнее его кадастровой стоимости.

Сегодня на Chang.org вышло обновление этой петиции с пометкой «Победа!»

После публикации петиции, активистов «Городнаш» пригласил на встречу министр имущественных отношений Дагестана.

В ходе встречи было разъяснено, что любые ошибки, допущенные при обновлении кадастровой стоимости, будут исправлены. Для этого нужно будет подать заявление через интернет (или МФЦ, или почтой, или лично), к заявлению можно будет приложить скриншот из Авито или фото газет с объявлениями и т.п.