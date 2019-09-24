Что обязан сделать работодатель, если оформляет бывшего госслужащего

В следующем году госсектор ждет волна сокращений. Работодатель, принявший на работу бывшего государственного служащего, должен сообщать о заключении трудового договора по месту его бывшей службы. Но только в том случае, если зарплата нового работника составляет более 100 тыс. руб. в месяц.

Это распространяется только на замещавших должности государственной или муниципальной службы по перечню согласно Указу Президента РФ от 21.07.2010 № 925. Должности из перечня:

1) в МВД России:

а) заместители Министра внутренних дел Российской Федерации;

б) руководители (начальники):

-подразделений центрального аппарата МВД России;

-территориальных органов МВД России;

-органов предварительного следствия системы МВД России и их структурных подразделений;

2) в МЧС России:

а) заместители Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

б) руководители (начальники):

-подразделений центрального аппарата МЧС России;

-территориальных органов МЧС России;

И так далее.

Сообщить о заключении трудового или гражданско-правового договора необходимо в 10-дневный срок, в письменной форме. Данное требование действует в течение двух лет после его увольнения.

Оказывается, чиновник может приносить проблемы не только в период службы, но и после.

Источник: Защитник закона.