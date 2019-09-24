Что обязан сделать работодатель, если оформляет бывшего госслужащего

В следующем году госсектор ждет волна сокращений. Работодатель, принявший на работу бывшего государственного служащего, должен сообщать о заключении трудового договора по месту его бывшей службы. Но только в том случае, если зарплата нового работника составляет более 100 тыс. руб. в месяц.
Это распространяется только на замещавших должности государственной или муниципальной службы по перечню согласно Указу Президента РФ от 21.07.2010 № 925. Должности из перечня:
1) в МВД России:
а) заместители Министра внутренних дел Российской Федерации;
б) руководители (начальники):
-подразделений центрального аппарата МВД России;
-территориальных органов МВД России;
-органов предварительного следствия системы МВД России и их структурных подразделений;
2) в МЧС России:
а) заместители Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
б) руководители (начальники):
-подразделений центрального аппарата МЧС России;
-территориальных органов МЧС России;
И так далее.
Сообщить о заключении трудового или гражданско-правового договора необходимо в 10-дневный срок, в письменной форме. Данное требование действует в течение двух лет после его увольнения.
Оказывается, чиновник может приносить проблемы не только в период службы, но и после.
Источник: Защитник закона.