Компаниям пока не вернут старые правила переноса убытков

Правила переноса убытка по налогу на прибыль, которые должны были действовать до конца 2020 года, продлили еще на год. Такие поправки в статью 283 НК приняты Госдумой на прошлой неделе.

По действующим с 2017 года правилам, налоговая база за текущий период не может быть уменьшена на сумму убытков прошлых лет более чем на 50% (есть исключения). С 2021 года должны были вернуться к прежним правилам, дающим право учитывать убыток без ограничения. Однако такой возможности организациям не дадут.

Кроме того, изменения внесли и в пункт 5 статьи 283, касающиеся убытков, учитываемых при реорганизации. Сейчас правопреемник вправе учитывать убытки, полученные реорганизуемыми организациями до момента реорганизации. Поправка уточняет, что это не действует, если налоговая проверка выявила, что учет убытков является основной целью реорганизации.