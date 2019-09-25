Клерк.Ру

Когда-нибудь бухгалтерам объяснят, как сотруднице в «детском отпуске» сократить рабочий день

Как известно, можно поучать пособие по уходу за ребенком и при этом работать неполный день.

Однако законодательно точное время работы в такой ситуации не прописано. Зачастую ФСС отказывает в выплате пособия, мотивируя тем, что рабочий день сокращен недостаточно.

В частности, подобные претензии ФСС предъявил к пермской компании, где молодые мамы работали по 7 часов в день.

Руководство компании, в свою очередь обратилось в службу бизнес-омбудсмена, где на экспертном совете с участием региональных властей детально обсудили ситуацию.

Во избежание нарушения прав человека, в части выплат пособия, а также предотвращения финансовых потерь и издержек работодателей, советом было принято решение о необходимости совершенствования федерального законодательства, а также направления соответствующих запросов в профильные федеральные ведомства и Верховный суд.

Затем планируется сформировать проект по изменению норм законодательства по этому вопросу.

Напомним, недавно с аналогичным заявлением выступила «Единая Россия». Партия считает необходимым установить четкие и прозрачные условия сохранения пособия по уходу за ребенком при выходе одного из родителей, осуществляющего данный уход, на работу на условиях неполного трудового дня.

Добавим, россияне давно требуют установить единые правила.

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