Ну наконец-то! Власти введут четкие правила сокращения дня в отпуске по уходу за ребенком

«Единая Россия» считает необходимым установить четкие и прозрачные условия сохранения пособия по уходу за ребенком при выходе одного из родителей, осуществляющего данный уход, на работу на условиях неполного трудового дня. В осеннюю сессию будут проработаны и внесены в Госдуму соответствующие поправки, сообщается на сайте партии.

Там отметили, что в настоящее время данный вопрос не урегулирован, что позволяет прекращать выплату «детских» пособий.

Напомним, на практике зачастую ФСС отказывает в выплате пособия, мотивируя тем, что рабочий день сокращен недостаточно.

Россиян такое положение дел возмущает. Бухгалтеры негодуют, молодые мамы недоумевают. Граждане требуют определенности. Об этой проблеме «Клерк» писал неоднократно.

Соответствующая инициатива, в частности, была опубликована на сайте РОИ.

А на днях мы писали об очередной петиции с требованием определить законодательно минимально допустимое сокращение рабочего времени, достаточное для сохранения за работником права на пособие по уходу за ребенком, либо отсутствие таковых ограничений.

И вот воззвания народа и возмутительные комментарии бухгалтеров по этому вопросу были услышаны!

В предложениях партии подчеркивается, что при разработке и внедрении правил сохранения пособия по уходу за ребенком при выходе на работу на неполный трудовой день не должны ущемляться ничьи интересы и права.

«При установлении данных критериев не должно оставаться пространства для злоупотреблений. Недопустимы ситуации, когда, к примеру, работающий 30 часов в неделю родитель лишается „детского“ пособия. Также особо предприимчивые граждане не должны работать на 0,99 ставки при сохранении выплаты от государства», — считает первый заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина.

В настоящее время, по ее словам, родители, получающие пособие по уходу за ребенком, нередко сталкиваются с ситуациями, когда выход на неполный рабочий день влечет отмену установленных законом выплат. «Это происходит в том числе потому, что в нормативно-правовых актах не прописано,. В связи с этим, в ФСС могут прекратить выплату „детских“ пособий, посчитав, что уходу за ребенком уделяется недостаточно времени — четких параметров не существует», — констатировала Баталина.