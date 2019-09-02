Ну наконец-то! Власти введут четкие правила сокращения дня в отпуске по уходу за ребенком

«Единая Россия» считает необходимым установить четкие и прозрачные условия сохранения пособия по уходу за ребенком при выходе одного из родителей, осуществляющего данный уход, на работу на условиях неполного трудового дня. В осеннюю сессию будут проработаны и внесены в Госдуму соответствующие поправки, сообщается на сайте партии.
Там отметили, что в настоящее время данный вопрос не урегулирован, что позволяет прекращать выплату «детских» пособий.
Напомним, на практике зачастую ФСС отказывает в выплате пособия, мотивируя тем, что рабочий день сокращен недостаточно.
Сколько часов в день надо работать, чтобы не потерять пособие по уходу за ребенкомРоссиян такое положение дел возмущает. Бухгалтеры негодуют, молодые мамы недоумевают. Граждане требуют определенности. Об этой проблеме «Клерк» писал неоднократно.
Как сохранить право на пособие по уходу за ребенком, работая неполный день: мнение ФСС
Соответствующая инициатива, в частности, была опубликована на сайте РОИ.
А на днях мы писали об очередной петиции с требованием определить законодательно минимально допустимое сокращение рабочего времени, достаточное для сохранения за работником права на пособие по уходу за ребенком, либо отсутствие таковых ограничений.
И вот воззвания народа и возмутительные комментарии бухгалтеров по этому вопросу были услышаны!
В предложениях партии подчеркивается, что при разработке и внедрении правил сохранения пособия по уходу за ребенком при выходе на работу на неполный трудовой день не должны ущемляться ничьи интересы и права.
«При установлении данных критериев не должно оставаться пространства для злоупотреблений. Недопустимы ситуации, когда, к примеру, работающий 30 часов в неделю родитель лишается „детского“ пособия. Также особо предприимчивые граждане не должны работать на 0,99 ставки при сохранении выплаты от государства», — считает первый заместитель секретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина.В настоящее время, по ее словам, родители, получающие пособие по уходу за ребенком, нередко сталкиваются с ситуациями, когда выход на неполный рабочий день влечет отмену установленных законом выплат. «Это происходит в том числе потому, что в нормативно-правовых актах не прописано, какое количество рабочих часов в день/неделю/месяц позволяет судить о том, что родители большую часть времени занимаются не уходом за ребенком, а посвящают трудовой деятельности. В связи с этим, в ФСС могут прекратить выплату „детских“ пособий, посчитав, что уходу за ребенком уделяется недостаточно времени — четких параметров не существует», — констатировала Баталина.