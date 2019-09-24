Банки-жадюги протаскивают грабительские поправки в ГК РФ

Крупные банки просят отрицательную ставку по валютным вкладам, передают Ведомости. И ЦБ изучает вопрос о том, чтобы разрешить российским банкам требовать с нас деньги за хранение валюты.

То есть, вы приходите в банк, чтобы положить деньги в евро, а вместо процента по депозиту вам предлагают заплатить за хранение. Потому что банкам депозиты в евро, оказывается, теперь стали невыгодны.

Наши банкиры горько плачут и просят выше, чтобы ввели отрицательные тарифы. ЦБ мучается, ведь по Гражданскому кодексу банк обязуется принять средства на вклад и вернуть их с процентом, что исключает возможность отрицательных ставок. Но мы не сомневаемся, что-нибудь да придумают.