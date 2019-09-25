ЦБ придумал, как избавить нас от мошенников

Банк России запустит по федеральным телеканалам рекламную кампанию о противостоянии хищениям с банковских карт с помощью социальной инженерии, пишут «Известия».

Рекламой планируется охватить до 100 млн человек. Основная концепция будущих роликов — это совет россиянам сразу же прекращать разговор с собеседником, представляющимся работником банка, и перезванивать в организацию по её официальному номеру.

Никакого финансирования на данную кампанию не предусмотрено, заявили в пресс-службе регулятора.

Но показать ролики абсолютно бесплатно всё же не получится, поскольку даже социальная реклама стоит денег. С учётом того, что реклама будет исключительно социальной (для нее предусмотрены скидки минимум в 20%), такая кампания может стоить около 100 млн рублей в месяц, отметил Сергей Хохлов из агентства Made. Впрочем, государственные каналы обязаны предоставлять часть времени под нужды общества бесплатно, поэтому окончательные расходы могут быть ниже.

Социальная инженерия — как целенаправленная, так и широковещательная — наиболее часто используемый инструмент кибермошенников. В ближайший год активность «социальных инженеров» будет только нарастать.

А через телевидение можно обратиться к людям, которые живут в глубинке, к пенсионерам и к тем, кто неактивно пользуется смартфонами и планшетами, — именно эти граждане наиболее подвержены социальным мошенничествам.