Придумали, с чего еще брать налог на прибыль

Налогом на прибыль нужно облагать операции с виртуальными валютами. Такие сделки правильно признавать товарообменными. Доклад с таким предложением подготовила Ассоциация банков России, пишут «Известия».

Банкиры считают, что майнинг цифровых денег надо признать оккупацией имущества или кладом — в рамках существующих в мире правовых концепций. Это способ легализовать цифровую валюту.

В российской юридической практике такая норма может быть закреплена в рамках понятия «вновь созданное» (включает имущество, самостоятельно произведенное гражданином, например плоды, изделия и т.д.). В таком случае криптовалюты можно будет считать вещью и облагать налогом, как и бартерные сделки.

Допуск граждан нужно осуществлять по аналогии с правилами рынка ценных бумаг и точно таким же традиционным образом — облагать налогом доходы от сделок с криптоактивами. Также в АБР предлагают обязать граждан декларировать покупку виртуальных денег. Ставка налога на прибыль в 2019 году для юридических лиц установлена в размере 20%, из которых 3% идут в федеральный бюджет, а 17% — в региональный (но и это собираются изменить).

Центробанк всегда негативно относился к обороту криптовалют и предлагал их запретить. Но теперь чувствуются подвижки в другую сторону. В апреле на сайте ЦБ была опубликована аналитическая записка о цифровых валютах центральных банков. Теперь вот АБР прощупывает почву, 8 октября на площадке ассоциации банкиры будут обсуждать «Концепцию оборота децентрализованных криптовалют».

Там, в том числе разберут, что вместо запрета криптовалюты, достаточно лишить сделки с ними анонимности. Это также позволит пресечь незаконные схемы и взыскивать криптовалюту в рамках исполнительного производства или банкротства. А за сокрытие подобных инструментов можно и уголовную ответственность ввести.