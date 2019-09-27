Когда работнику просит трудовую книжку по почте. А вы вправе отказать

Сотрудник уволился, а трудовую книжку просил переслать ему по почте. Все бы ничего, да вот в заявлении значится заграничный адрес для отправки.

Работодатель отказал сотруднику, и Минтруд считает это правильным.

Дело в том, что до сих пор действует порядок вывоза, пересылки и истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц без гражданства из СССР за границу, утвержденный Законом СССР от 24 июня 1991 г. № 2261-1.

В соответствии с абзацем 1 статьи 3 указанного Закона вывозу и пересылке за границу не подлежат трудовые книжки, военные билеты и удостоверения личности.

Таким образом, что отказ работодателя в пересылке трудовой книжки за границу является правомерным.

Об этом пишет Минтруд в письме № 9-1/ООГ-210 от 17.09.2019.