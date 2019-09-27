Налоговиков ждут массовые сокращения

АИС «Налог-3» готов к запуску. И потому ФНС поручила руководителям управлений к 21 октября представить предложения по оптимизации структуры территориальных органов. Другими словами, составить список, кого можно сократить.

Предложение нужно подготовить с учетом требований, приведенных в специальном приложении. Но рядовые сотрудники пишут лаконично:

— сократить центральный аппарат на 50 %;

— сократить управленческий аппарат на 30 %;

— сократить количество запросов ФНС, направляемых в территориальные органы в 2 раза;

— уволить на хр*н разработчиков и внедрителей АИС.

— предоставить территориальным органам возможность нормально работать.

Фото получил канал «Мытарь».

Вообще, в госсекторе с января запланировано много сокращений.