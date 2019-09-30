В чем опасность принять на работу бывшего налогового инспектора

Недавно мы рассказывали, как ИП получил штраф, приняв на работу бывшего сотрудника налоговой инспекции. Бизнесмен из Кирова не сообщил о факте трудоустройства бывшему работодателю налоговика и поплатился за это.
И вот новое сообщение от прокуратуры об очередном аналогичном случае. В этот раз бывший налоговый инспектор из Калмыкии трудоустроился в бюджетную организацию — Центр занятости населения.
В нарушение требований законодательства о противодействии коррупции руководитель учреждения не направил представителю нанимателя по последнему месту службы уведомление о трудоустройстве работника в установленный законом десятидневный срок.
По постановлению прокурора начальник ЦЗН привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего) с назначением наказания в виде штрафа.
Напомним, статья 19.29 предусматривает следующие штрафы:
- на граждан — от 2 до 4 тысяч рублей;
- на должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей;
- на юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.
Напомним, ранее наши читатели обсуждали, стоит ли брать на работу бухгалтером бывшего налоговика. Мнения разделились.
Кто-то категорически против:
Налоговик, проработавший в налоговой более 5 лет-для бизнеса бесполезен. Они с каждым годом после этого срока тупеют на 20%.Сами бывшие налоговики с таким мнением не согласны:
отработала в налоговой 7 лет, ушла на должность главного бухгалтера. Работала на всех режимах, со многими видами деятельности. Работу меняла примерно каждые 3 года, когда переставала расти зарплата. Никого и никогда не смущала моя работа в налоговой. Думаю, против бывших налоговиков те, кто хочет иметь бесправного, беззащитного бухгалтера, которого можно гнобить за копейки. А бывший налоговик себя защитит, вот и опасаются недобросовестные работодатели.