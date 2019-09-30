В чем опасность принять на работу бывшего налогового инспектора

Недавно мы рассказывали, как ИП получил штраф, приняв на работу бывшего сотрудника налоговой инспекции. Бизнесмен из Кирова не сообщил о факте трудоустройства бывшему работодателю налоговика и поплатился за это.

И вот новое сообщение от прокуратуры об очередном аналогичном случае. В этот раз бывший налоговый инспектор из Калмыкии трудоустроился в бюджетную организацию — Центр занятости населения.

В нарушение требований законодательства о противодействии коррупции руководитель учреждения не направил представителю нанимателя по последнему месту службы уведомление о трудоустройстве работника в установленный законом десятидневный срок.

По постановлению прокурора начальник ЦЗН привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего) с назначением наказания в виде штрафа.

Напомним, статья 19.29 предусматривает следующие штрафы:

на граждан — от 2 до 4 тысяч рублей;

на должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей;

на юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

В данном случае прокуратура оштрафовала только должностное лицо. А вот если бы штраф был выписан на юрлицо, бюджетному учреждению пришлось бы заплатить минимум 100 тыс. рублей.

Напомним, ранее наши читатели обсуждали, стоит ли брать на работу бухгалтером бывшего налоговика. Мнения разделились.

Кто-то категорически против:

Налоговик, проработавший в налоговой более 5 лет-для бизнеса бесполезен. Они с каждым годом после этого срока тупеют на 20%.

Сами бывшие налоговики с таким мнением не согласны:

отработала в налоговой 7 лет, ушла на должность главного бухгалтера. Работала на всех режимах, со многими видами деятельности. Работу меняла примерно каждые 3 года, когда переставала расти зарплата. Никого и никогда не смущала моя работа в налоговой. Думаю, против бывших налоговиков те, кто хочет иметь бесправного, беззащитного бухгалтера, которого можно гнобить за копейки. А бывший налоговик себя защитит, вот и опасаются недобросовестные работодатели.