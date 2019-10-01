Клерк.Ру

38 вопросов, которые налоговикам посоветовали задавать следователи

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Следственный комитет подготовил для ФНС вопросы, которые налоговики должны задавать во время проверок компаний. Список опубликовали авторы канала «Будни бухгалтера».

Цель вопросов — установить фиктивность контрагентов. Вопросы максимально конкретные, например, адреса складов клиентов, какие взаимоотношения с контрагентами (дружеские, деловые), кто дал указания готовить торговые договоры и др.

Вот, что спросят у директора и глабуха на выездной или комиссии:

  1. Когда вы приступили к исполнению обязанностей в Вашей должности?
  2. Ваше образование, специальность?
  3. Что входит в Ваши должностные обязанности?
  4. Вы исполняли аналогичные обязанности ранее?
  5. Где и кем Вы работали до ООО "1"?
  6. Кто занимается подбором поставщиков, субподрядчиков для ООО "1"?
  7. Как происходит поиск контрагентов, какими источниками информации Вы пользуетесь при выборе контрагентов?
  8. Кто выступает инициатором заключения договора с Поставщиками, от кого исходит предложение о работе с конкретным поставщиком?
  9. Одобрение того или иного контрагента это Ваше единоличное решение или коллегиальное?
  10. Есть в организации лица или отдел, которые несут ответственность за выбор того или иного контрагента? Укажите их.
  11. Какая ответственность предусмотрена в вашей организации при установлении поставщика? 
  12. Знаком ли Вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда Вы познакомились?
  13. Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) Вас объединяют?
  14. Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
  15. Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
  16. Какие действия Вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?
  17. Кто дает указание для подготовки проектов договоров?
  18. Кто в вашей организации отвечает за подготовку проекта договора, или вы используете типовые договоры?
  19. Вы лично общаетесь с предполагаемыми партнерами, на чьей территории?
  20. Какие вопросы задаете при встрече, с какими документами знакомитесь?
  21. В случае, если контрагент находится не в г. Москве или Московской области, как вы взаимодействуете?
  22. В случае необходимости у кого спрашиваете контактные данные партнера?
  23. Кто согласовывает проекты договоров для последующего подписания Вами?
  24. В организации существуют какие-либо регламентирующие документы по документообороту?
  25. Кто несет ответственность за качество поставляемых ТМЦ (ГСМ, запчасти и др.), услуг (транспортных и др.), работ (субподряд)?
  26. Назовите программу, которая используется для учета ТМЦ.
  27. Как у Вас в Компании организован документооборот с момента поступления документа от поставщика до момента принятия товаров (работ, услуг) к бухгалтерскому учету и отражения в бухгалтерской программе?
  28. Кто имеет доступ к базам 1С-Бухгалтерия, 1С Торговля, 1С-Склад?
  29. У вас попадались недобросовестные поставщики товаров (работ, услуг), какие действия Вы предпринимали в подобных случаях?
  30. Кто в ООО "1" отвечает за сохранность ТМЦ, кто ведет учет, какими внутренними документами происходит списание ТМЦ для своих подразделений для производства работ?
  31. Есть ли склад и где он находится?
  32. Кто контролирует качество и количество поставляемых товаров (работ, услуг)?
  33. В случае выполнения работ субподрядчиками кто занимается бытовыми вопросами рабочих и ИТР на месте проведения работ?
  34. Вы лично присутствуете при принятии работ от субподрядчика, какие документы подписываете?
  35. В случае брака или нарушения технологии строительства по работам, выполненным субподрядчиком, кто несет ответственность за допущенные нарушения перед Заказчиком, перед ООО "1"?
  36. Есть ли в ООО "1" служба безопасности или сотрудник, который занимается экономической безопасностью организации? Укажите ФИО, его обязанности и ответственность.
  37. Укажите должностное лицо, визирующее документы, которые Вы оформляете.
  38. Перечислите наименование документов, которые Вы оформляете.

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