38 вопросов, которые налоговикам посоветовали задавать следователи

Следственный комитет подготовил для ФНС вопросы, которые налоговики должны задавать во время проверок компаний. Список опубликовали авторы канала «Будни бухгалтера».

Цель вопросов — установить фиктивность контрагентов. Вопросы максимально конкретные, например, адреса складов клиентов, какие взаимоотношения с контрагентами (дружеские, деловые), кто дал указания готовить торговые договоры и др.

Вот, что спросят у директора и глабуха на выездной или комиссии:

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