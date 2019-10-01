38 вопросов, которые налоговикам посоветовали задавать следователи

Следственный комитет подготовил для ФНС вопросы, которые налоговики должны задавать во время проверок компаний. Список опубликовали авторы канала «Будни бухгалтера».
Цель вопросов — установить фиктивность контрагентов. Вопросы максимально конкретные, например, адреса складов клиентов, какие взаимоотношения с контрагентами (дружеские, деловые), кто дал указания готовить торговые договоры и др.
Вот, что спросят у директора и глабуха на выездной или комиссии:
- Когда вы приступили к исполнению обязанностей в Вашей должности?
- Ваше образование, специальность?
- Что входит в Ваши должностные обязанности?
- Вы исполняли аналогичные обязанности ранее?
- Где и кем Вы работали до ООО "1"?
- Кто занимается подбором поставщиков, субподрядчиков для ООО "1"?
- Как происходит поиск контрагентов, какими источниками информации Вы пользуетесь при выборе контрагентов?
- Кто выступает инициатором заключения договора с Поставщиками, от кого исходит предложение о работе с конкретным поставщиком?
- Одобрение того или иного контрагента это Ваше единоличное решение или коллегиальное?
- Есть в организации лица или отдел, которые несут ответственность за выбор того или иного контрагента? Укажите их.
- Какая ответственность предусмотрена в вашей организации при установлении поставщика?
- Знаком ли Вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда Вы познакомились?
- Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) Вас объединяют?
- Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
- Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
- Какие действия Вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?
- Кто дает указание для подготовки проектов договоров?
- Кто в вашей организации отвечает за подготовку проекта договора, или вы используете типовые договоры?
- Вы лично общаетесь с предполагаемыми партнерами, на чьей территории?
- Какие вопросы задаете при встрече, с какими документами знакомитесь?
- В случае, если контрагент находится не в г. Москве или Московской области, как вы взаимодействуете?
- В случае необходимости у кого спрашиваете контактные данные партнера?
- Кто согласовывает проекты договоров для последующего подписания Вами?
- В организации существуют какие-либо регламентирующие документы по документообороту?
- Кто несет ответственность за качество поставляемых ТМЦ (ГСМ, запчасти и др.), услуг (транспортных и др.), работ (субподряд)?
- Назовите программу, которая используется для учета ТМЦ.
- Как у Вас в Компании организован документооборот с момента поступления документа от поставщика до момента принятия товаров (работ, услуг) к бухгалтерскому учету и отражения в бухгалтерской программе?
- Кто имеет доступ к базам 1С-Бухгалтерия, 1С Торговля, 1С-Склад?
- У вас попадались недобросовестные поставщики товаров (работ, услуг), какие действия Вы предпринимали в подобных случаях?
- Кто в ООО "1" отвечает за сохранность ТМЦ, кто ведет учет, какими внутренними документами происходит списание ТМЦ для своих подразделений для производства работ?
- Есть ли склад и где он находится?
- Кто контролирует качество и количество поставляемых товаров (работ, услуг)?
- В случае выполнения работ субподрядчиками кто занимается бытовыми вопросами рабочих и ИТР на месте проведения работ?
- Вы лично присутствуете при принятии работ от субподрядчика, какие документы подписываете?
- В случае брака или нарушения технологии строительства по работам, выполненным субподрядчиком, кто несет ответственность за допущенные нарушения перед Заказчиком, перед ООО "1"?
- Есть ли в ООО "1" служба безопасности или сотрудник, который занимается экономической безопасностью организации? Укажите ФИО, его обязанности и ответственность.
- Укажите должностное лицо, визирующее документы, которые Вы оформляете.
- Перечислите наименование документов, которые Вы оформляете.
Защитите себя от налоговых проверок. Онлайн-курс от бывшего сотрудника ОБЭП, а ныне известного налогового консультанта сейчас со скидкой 50 %. Сейчас всего за 2750 руб.
Вы научитесь противостоять давлению налоговиков, грамотно вести себя на допросах и выемке, защищать себя от уголовки и субсидиарки.
Куча практических советов и минимум теории. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).