Как развести продавца, который согласен принимать оплату по номеру телефона

Один предприниматель разрешал оплачивать товар по номеру мобильного, и жестоко поплатился. История курьезная, но с кем не бывает.

Мошенническую схему провернула безработная 34-летняя омичка на Центральном рынке, пишет «Новый Омск». Женщина выбрала в мясном отделе два куска говядины и свинины на общую сумму 2 100 рублей и уточнила, может ли она оплатить покупку с помощью безналичного расчета. Продавец по телефону согласовала этот вопрос с хозяином торговой точки и сообщила, что можно перевести деньги на его счет. Тогда предприимчивая покупательница отправила владельцу смс с текстом: «Клиент А.банка успешно совершил перевод на карту С.банка на сумму 2100 рублей. Срок зачисления от 3 минут до 3 суток».

Через несколько минут продавец позвонила владельцу мясного отдела, и он подтвердил перевод. Тогда покупательница попросила обналичить ей еще 1 тысячу рублей, для чего вновь отправила смс на прежний номер о переводе указанной суммы на расчетный счет предпринимателя, и продавец выдала ей денежную купюру. После этого покупательница забрала мясо и ушла.

Спустя полчаса женщина отправила третье сообщение владельцу торговой точки о том, что на его счет поступила денежная сумма в размере 1 300 рублей, а через 5 минут позвонила ему, сообщив, что ошибочно осуществила денежный перевод, и попросила перевести деньги назад. Предприниматель перечислил на её расчетный счет еще 1 300 рублей.

Предприниматель понял, что его обманули лишь после того, как перечитал переписку. Общая сумма ущерба составила 4 400 рублей, мужчина обратился в полицию.

Злоумышленницу удалось найти по номеру сотового телефона, сообщили в пресс-службе УМВД. Ранее омичка уже была судима за совершение имущественных преступлений. Заведено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ.