Налоговики могут не соблюдать сроки выездной проверки. Суд разрешил

Сроки проведения выездной налоговой проверки и принятия решения по итогам ее проведения не являются пресекательными и их истечение не препятствует выявлению налоговым органом фактов неуплаты налога. Такие выводы сделали суды трех инстанций и Верховный суд.

Организация посчитала, что инспекция нарушила сроки вынесения решения по выездной проверке, и пыталась в суде добиться признания незаконным бездействия налоговиков.

По мнению компании, установленный законом срок в 10 дней для вынесения решения о проверке призван ограничить право налогового органа на затягивание рассмотрения материалов проверки. Тем самым этот срок направлен на защиту прав налогоплательщика от необоснованно длительного вмешательства налоговиков в его хозяйственную деятельность. Изменение сроков рассмотрения материалов налоговой проверки нарушает права плательщиков и влечет незаконность принимаемого ИФНС итогового решения. Однако суды трех инстанций признали действия ИФНС законными.

Судьи решили, что срок проведения выездной налоговой проверки и принятия решения по итогам ее проведения не является пресекательным. Кроме того, нарушение инспекцией сроков проверки потребовалось для проведения дополнительных мероприятий налогового контроля.

Судьи не нашли злоупотреблений у налоговой инспекции при нарушении сроков, и посчитали, что сам факт этого нарушения не может повлечь недействительность итогового решения, принятого по результатам проверки.

Вердикт нижестоящих судов подтвердил Верховный суд в определении от 29.08.2019 № 305-ЭС19-13947.