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Представители в судах должны иметь диплом юриста. Важное для директора и бухгалтера

С 1 октября 2019 года представителями сторон в суде при рассмотрении гражданских и арбитражных дел могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование (Федеральный Закон от 28.11.2018 г. № 451-ФЗ).

Как в арбитражном, так и в гражданском процессе представителями в суде смогут быть лица с высшим юридическим образованием или ученой степенью по юридической специальности. Подтверждать свою квалификацию представитель будет очень просто – в заседании необходимо будет предъявить диплом.

Но требование не коснется патентных поверенных по спорам об охране результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих в делах о банкротстве. Прокурор и адвокат тоже не обязаны представлять суду дипломы.

В гражданском процессе профессиональный ценз обойдет стороной дела, которые рассматривают мировые судьи и районные суды. Кроме того, правило не затронет законных представителей. Например, гендиректору общества не потребуется специально получать юридическое образование или степень, чтобы представлять интересы своей компании в суде.

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Также наличие юридического образования не будет являться обязательным для лиц, представляющих интересы сторон в гражданском или арбитражном процессе, если они начали участвовать в деле до 1 октября.

Вот, что разъясняет Елена Герасимова, эксперт по взысканию долгов с юрлиц и генеральный директор компании «ЮРКОЛЛЕГИЯ»:

«Новые правила представляются разумными и обоснованными. В 2002 году ввели правила, что представителями в арбитражных судах могут быть только адвокаты и внесли соответствующие изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Однако Конституционный суд РФ впоследствии признал эти поправки неконституционными, так как они ограничивают доступ граждан к получению юридической помощи. Новые правила о наличии диплома представляются законными и обоснованными. Законодатель предоставляет дополнительную гарантию гражданам, что оказываемая им юридическая помощь будет квалифицированной. А такая гарантия полностью соответствует Конституции РФ».

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