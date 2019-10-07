Домохозяйки требуют запись в трудовой и зарплату

На сайте РОИ опубликована общественная инициатива, автор которой требует узаконить профессию «домохозяйка» с занесением записи в трудовую книжку, исчислением трудового стажа и выплатой «зарплаты».
К обсуждению этой идеи подключились депутаты и эксперты.
Женщины больше не хотят бесплатно протирать пыль и мыть посуду. Государство должно за это платить
Материалы, посвященные этой инициативе на нашем канале в «Яндекс.дзен» вызвали бурную реакцию читателей. Кто-то считает идею оправданной, отмечая, что домашняя работа женщины должна быть по достоинству оценена государством. Кто-то заявляет, что домохозяйки — тунеядцы и бездельницы.
Мы решили провести опрос на эту тему, в котором приглашаем вас принять участие.
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