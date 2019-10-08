А вы знаете, что обязаны показывать налоговикам офис, даже если нет проверки?

С апреля 2020 года налоговики получат право осматривать помещение компании даже, если по ней нет открытой проверки. Но это касается только тех организаций, которые скопили недоимку свыше 1 млн рублей. Будьте тверже, если налоговики пришли с осмотром, ссылаясь на новые правила, а основания для такого мероприятия у них нет, то есть ваше недоимка до 1 млн рублей.

Вот так обновились правила процедуры взыскания (п. 1 ст. 92 НК в ред. от 01.04.2020 г.). Если компания не гасит недоимку в течение 10 дней после решения о взыскании, можно ждать визита инспектора на осмотр офиса. Компания вправе отказать в осмотре. Но чтобы не усугублять положение, просто подготовьтесь к процедуре. Мы рекомендуем прослушать завтрашний вебинар Екатерины Клименко «Минимизируем риски выездной проверки». За небольшую плату вы узнаете, какие ваши ошибки приведут компанию к ВНП, и главное — научитесь защищаться. Даже если выездная вам не светит, вы узнаете всю подноготную по теме и будете увереннее держаться с инспекторами, по каким-бы вопросам вам не пришлось с ними пересекаться. Посмотреть программу.