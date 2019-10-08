Клерк.Ру

А вы знаете, что обязаны показывать налоговикам офис, даже если нет проверки?

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

С апреля 2020 года налоговики получат право осматривать помещение компании даже, если по ней нет открытой проверки. Но это касается только тех организаций, которые скопили недоимку свыше 1 млн рублей. Будьте тверже, если налоговики пришли с осмотром, ссылаясь на новые правила, а основания для такого мероприятия у них нет, то есть ваше недоимка до 1 млн рублей.

Вот так обновились правила процедуры взыскания (п. 1 ст. 92 НК в ред. от 01.04.2020 г.). Если компания не гасит недоимку в течение 10 дней после решения о взыскании, можно ждать визита инспектора на осмотр офиса. Компания вправе отказать в осмотре. Но чтобы не усугублять положение, просто подготовьтесь к процедуре. Мы рекомендуем прослушать завтрашний вебинар Екатерины Клименко «Минимизируем риски выездной проверки». За небольшую плату вы узнаете, какие ваши ошибки приведут компанию к ВНП, и главное — научитесь защищаться. Даже если выездная вам не светит, вы узнаете всю подноготную по теме и будете увереннее держаться с инспекторами, по каким-бы вопросам вам не пришлось с ними пересекаться. Посмотреть программу

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Налоговые проверки»

Все семинары по теме Налоговые проверки