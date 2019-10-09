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У клиентов банка «Точка» украли деньги со счетов из-за слива базы «Билайна»

Появились первые пострадавшие от утечки персональных данных абонентов домашнего интернета сотового оператора «Билайн». Это 10 клиентов банка «Точка», узнали «Известия».

Банк разослал всем пользователям своих услуг сообщение с просьбой срочно поменять пароль от интернет-банка и мобильного приложения. «Точка» подтвердила факт кражи денег со счетов из-за слива базы «Билайна» и заявила, что ведет расследование совместно с правоохранительными органами, ЦБ и сотовым оператором.

6 октября стало известно, что в публичный доступ попали 8,7 млн записей с персональной информацией клиентов «Билайна», подключивших у него домашний интернет. В пресс-службе «Билайна» тогда заявили, что информация в базе — устаревшая, так как все данные в ней были актуальны в 2016 году. Но, как оказалось, это не стало препятствием для мошенников.

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— Пароль для входа в интернет-банк совпадал с паролем от личного кабинета у сотового оператора и была настроена переадресация, которую клиенты, как они нас заверили, не включали. Мы проводим серьезнейшее внутреннее расследование и подключаем к этому правоохранительные органы, ЦБ и коллег из «Билайн», — заявил «Известиям» основатель «Точки» Борис Дьяконов.

Сейчас «Билайн» и банк «Точка» взаимодействуют вместе, чтобы выяснить технические детали. Ранее сотовый оператор говорил, что установка переадресации с одного мобильного номера на другой невозможна без идентификации. Это сделать может только сам владелец номера со своего мобильного телефона. Переадресация sms невозможна технически.

В «Точке» добавили, что сейчас банк производит возмещение ущерба пострадавшим, хотя вина не на его стороне.

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