Коллеги снова ищут спасение от телефонного спама «Актиона»

Погода меняется, законы меняют, прежним остается лишь агрессивный маркетинг «Актиона».

Люди снова жалуются на ежедневные звонки продажников, предлагающих подписку на издания холдинга. В компании настроен автодозвон, который терроризирует бывших и действующих клиентов дважды в сутки. Чтобы не получать лавину писем на электронную почту, можно поменять электронный ящик. Но с телефоном сложнее.

#актионпресс — перестаньте спамить звонками! Вы мне звоните чаще, чем члены моей семьи. Я знаю про вас и в случаи потребности в ваших изданиях или услугах знаю, как ими воспользоваться. Ставлю блокировки, но бесполезно! Что еще можно сделать? — пишет Ольга Ненкина вчера на своей странице в Facebook.

В ответ друзья и коллеги отвечают: «они всех точно также достают, при этом никакие правила приличия не работают», «Заблокировать везде».

Люди шутят, но вдруг реально: «Актион» так досаждает, чтобы они согласились на подписку, лишь бы их не штурмовали телефонными звонками. Подписчики жалуются много лет, но компания не меняет подход.