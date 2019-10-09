По филькиной грамоте Тинькофф банк увел у предпринимателя 5 млн

Предприниматель, державший счет своего ООО в Тинькофф банке, потерял больше 5 млн рублей.
Менеджер банка перевел средства по двум подозрительным документам под названием «Удостоверение КТС», не перепроверив полномочия и права заявителей. Спустя пару часов деньги снял через банкомат мужчина в маске и латексных перчатках. А после этого компании еще и заблокировали счет.
Потерпевший уже обратился в полицию. Читайте все подробности произошедшего.
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