Актион навязывается налоговым консультантам. И вообще всем без разбора

Только утром мы поднимали вечную тему о непрекращающихся звонках Актиона, как новые жалобы на компанию.
Актион открыл «Главбух Ассистент» и активно набирает базу клиентов. Обзванивают, понятно, всех, кто когда-либо засветился на их сайте. Но также и тех, кто никогда не оставлял номер Актиону. А самое смешное, что звонят даже налоговым консультантам, которые в силах вести грамотный учет в своей компании самостоятельно. Предложить сервис компании, которая сама занимается бухгалтерией на аутсорсе, это надо иметь определенную смелость. Ну то есть хочется пожурить, но с толикой уважения.
Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников.
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