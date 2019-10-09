Актион навязывается налоговым консультантам. И вообще всем без разбора

Только утром мы поднимали вечную тему о непрекращающихся звонках Актиона, как новые жалобы на компанию.

Актион открыл «Главбух Ассистент» и активно набирает базу клиентов. Обзванивают, понятно, всех, кто когда-либо засветился на их сайте. Но также и тех, кто никогда не оставлял номер Актиону. А самое смешное, что звонят даже налоговым консультантам, которые в силах вести грамотный учет в своей компании самостоятельно. Предложить сервис компании, которая сама занимается бухгалтерией на аутсорсе, это надо иметь определенную смелость. Ну то есть хочется пожурить, но с толикой уважения.