Налоговая изобрела новый документ и третировала им компанию

Завод из Иркутской области не платил вовремя авансовые платежи по страховым взносам, хотя денег у него было достаточно. Инспекция вынесла предписание с требованием заплатить. Завод решил, что это предписание нарушает его права, пошёл в суд и выиграл. Как — рассказывают «Налоговые адвокаты».

Суды решили, что:

Это так называемое предписание было вынесено на основании статьи 31 Налогового кодекса. Никаких предписаний о необходимости исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в Налоговом кодексе нет. Получается, что инспекция изобрела это предписание сама, хотя НК ей такого права не давал.

В тексте предписания налоговая грозится применением санкций по статье 19.5 КоАП. Но в этой статье сказано о невыполнении законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор или муниципальный контроль. Но инспекция не осуществляет ни то, ни другое. У неё налоговый контроль.

Инспекция может принудительно взыскивать налоги, взносы, сборы, но предписаний при этом она не выставляет.

Предусмотренный Кодексом порядок проведения налоговых проверок также не предусматривает возможность выставления каких-то предписаний.

В решении по результатам налоговой проверки указывается, сколько должна заплатить компания, а также сумма пеней и штрафов. В предписании не была указана сумма, которую компания должна была заплатить.

Инспекция заявила, что предписание не накладывает на компанию не предусмотренные законом обязанности. Документ лишь напоминает об обязанностях, которые законом установлены. Но суд решил, что сам факт вынесения неправомерного предписания нарушает права компании.