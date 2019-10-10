ГИТ предлагает за деньги подготовить и пройти проверку

Роструд предупреждает работодателей не поддаваться предложениям инспекторов по труду, которые обещают за плату подготовить компанию к внеплановой проверке. И успешно пройти ее, пишет ведомство на своем сайте.

В сфере охраны труда расплодились мошенники, которые вводят в заблуждение работодателей. Компании и ИП запугивают информацией, что в отношении организации вскоре будет открыта проверка и есть все основании полагать: компания ее не пройдет без высоких штрафов. Поэтому работодателям рекомендуют заплатить за подготовку, что будет дешевле предполагаемых издержек после проверки.

Роструд советует оставаться бдительными и просить инспектора показать служебное удостоверение и распоряжение на проверку. Этот документ заверяется печатью, там стоит подпись руководителя территориальной ГИТ. Платные услуги инспекция не оказывает. Поэтому, если сомневаетесь в подлинности документа или полномочиях проверяющих, Роструд просит звонить в управление ГИТ в своем городе или обращаться в правоохранительные органы.