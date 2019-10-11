Работающим мамам запретят пособие? Народ голосует против проекта Минтруда

В Интернете начался переполох на тему отпуска по уходу за ребенком для работающих женщин.

Дело в том, что в закон вводится новая норма, которая звучит несколько неопределенно и двусмысленно.

Речь идет о поправках в статью 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». Подробно мы об этом писали в материале «Изменятся условия выплаты детского пособия для работающих мам».

Напомним, в эту статью будет включен новый пункт:

В случае, если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается.

Некоторые считают, что это положение запрещает одновременную подработку (любую по времени) и получение детского пособия.

Такое мнение, в частности, высказала член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека политолог Екатерина Шульман.

«Чтобы вы со своим младенцем, значит, не сильно озолотились в декрете за государственный счет, если вдруг научились подрабатывать в интернете или какие-нибудь пирожки печь на продажу», - пишет она на своей странице в Фейсбуке.

Между тем добавим, что право на неполный рабочий день во время отпуска по уходу за ребенком закреплено в статье 256 ТК и эту норму никто не отменяет.

Кроме того, поправки, подготовленные Минтрудом, вносятся не только в ст. 11.1 Закона № 255-ФЗ, но и в статью 13 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Там абзац девятый после слов «или на дому» дополнен словами «и продолжает осуществлять уход за ребенком».

То есть теперь этот пункт будет звучать так:

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому и продолжает осуществлять уход за ребенком, а также в случае продолжения обучения.

То есть работать и одновременно получать пособие никто не запрещает.

И хотя поправка Минтруда относительно осуществления ухода неоднозначна и подозрительна, вкупе с остальными нормами законов речь не может идти о полном запрете на труд во время отпуска по уходу.

Тем не менее некоторые граждане склонны считать, что Минтруд задумал недоброе.

В этой связи сейчас идет сбор дизлайков на вышеназванный проект, размещенный на федеральном портале.