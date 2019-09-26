Изменятся условия выплаты детского пособия для работающих мам

Минтруд опубликовал проект Федерального закона с масштабными поправками в нормы соцстрахования.

В пояснительной записке говорится, что дополнены условия выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в случае, если застрахованное лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому и продолжает осуществлять уход за ребенком.

Неужели случилось то, чего давно ждали бухгалтеры, чего требовал народ, создавая петиции в Интернете? Власти наконец-то установили четкие правила по неполному дню для мам в отпуске по уходу?

Проштудировав весь проект вдоль и поперек, мы обнаружили две поправки по этому вопросу.

Во-первых, в статье 13 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ

‎"О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" абзац девятый после слов «или на дому» дополнен словами «и продолжает осуществлять уход за ребенком».

Во-вторых, статью 11.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» дополнили частью 5 следующего содержания:

В случае, если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается.

Добавим, что ФСС и ранее указывал, что работая неполный день, мама должна еще и осуществлять уход за ребенком. Вопрос только — сколько времени уделять ребенку, а сколько — работе? Именно этот вопрос является камнем преткновения.

Напомним, бухгалтеры и молодые мамы просили уточнить, на сколько точно должен быть сокращен рабочий день, чтобы ФСС не придирался к часам и минутам и право на пособие не пришлось отстаивать в судах.

Дождемся ли такого уточнения?

Недавно «Единая Россия» обещала разработать поправки в закон по этому поводу. И в службе бизнес-омбудсмена тоже обратили внимание на этот правовой пробел и заявили о необходимости совершенствования федерального законодательства по этому вопросу.

Мы не можем предугадать, чем аукнутся вышеназванные поправки. Не исключено, что у ФСС появится еще один аргумент в борьбе с молодыми работающими мамами и их работодателями. Не придется ли предъявлять доказательства того, что сотрудница действительно сама лично осуществляет уход за ребенком.

Кроме того, вполне логично, что пока женщина находится на работе, уход за ее ребенком осуществляет какое-то иное лицо.