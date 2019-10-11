Новые правила для отпускных: выплачивать отпускные придется еще раньше

Согласно ч. 9 ст. 136 ТК РФ оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.

Однако скоро эту норму уточнят, заменив просто дни, под которыми все подразумевают календарные, на рабочие.

Соответствующий проект поправок в ТК еще весной размещен на федеральном портале.

Отметим, много лет бухгалтеры придерживались правила: «отпуск в понедельник — отпускные в пятницу». Кроме того, такой же логики придерживались и в Роструде. Так, в письме Роструда от 30.07.2014 № 1693-6-1 сообщается, что выплата отпускных за отпуск с понедельника может быть произведена в пятницу.

Однако позже вектор сменился.

В письме Минтруда № 14-1/ООГ-7157 от 05.09.2018 сообщается, что при уходе работника в отпуск в понедельник, отпускные должны быть выплачены не позднее четверга предыдущей недели.

Если подготовленные Минтрудом поправки будут приняты, то выплачивать отпускные за отпуск, начинающийся с понедельника, надо будет уже во вторник.

За опоздание с выплатой можно схлопотать штраф в 50 тыс. рублей.

Правда, до настоящего времени предложение все еще находится в стадии проекта, не внесенного в Госдуму. Между тем он содержит не только эту, не очень приятную для работодателей поправку, но и другие, которые будут полезны работодателям.

Например, внесут поправки, согласно которым в случае подачи работником заявления на отпуск, не предусмотренный графиком отпусков, менее чем за три рабочих дня до его начала, его оплата будет производится в срок, установленный соглашением сторон трудового договора, но не позднее трех рабочих дней с даты подачи заявления.