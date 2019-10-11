Поддавайтесь панике вокруг отмены пособия по уходу за ребенком для работающих мам

Сегодня мы писали о поднявшемся в Интернете переполохе на тему отпуска по уходу за ребенком для работающих женщин.

В поправках, подготовленных Минтрудом, некоторые граждане усмотрели большой подвох. Поправки действительно написаны не очень корректно.

Их можно трактовать двояко.

Напомним, согласно поправкам в случае, если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается.

На сайте regulation.gov.ru россияне начали активно ставить дизлайки этому проекту.

Но и это еще не все. История противостояния продолжается.

Только что на сайте Chang.ru опубликована петиция с требованием убрать эти поправки из проекта.

Отмечается, что выход молодой мамы на работу – это вынужденная мера.

В петиции говорится:

Если мать ребёнка вышла на работу, ребёнок в выходной бабушки (работающей бабушки!) находится с ней, в выходной отца - с отцом, в выходной матери - с матерью, кто тогда может получать пособие? Ипотека, кварплата, налоги, питание, лекарства и т.п. - многие матери и члены их семей просто не имеют финансовой возможности полноценно осуществлять уход за ребёнком! Поэтому требуем отмены внесения законопроекта о получении пособия по уходу за ребёнком работающему, застрахованному лицу!

Между тем сам Минтруд пока молчит. Разъяснений от ведомства относительно смысла разработанных поправок пока не поступало.

Возможно, поднятая россиянами волна возмущения, праведного гнева, а возможно необоснованных опасений, пока не дошла до Минтруда.

Мы следим за развитием событий.