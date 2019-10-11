Клерк.Ру

Новые подробности истории с кражей 5 млн рублей со счета в Тинькофф банке

Виталий Бурыкин, генеральный директор компании «Пегас», страсти вокруг которой кипят всю неделю, может являться номинальным. Это парень 21 года, работавший когда-то в комнате смеха Ступинского парка, пишет The Bell.

По просьбе издания, знакомый Бурыкина вступил с ним в переписку. Молодой человек не отрицал, что является учредителем «Пегас», но утверждал, что выполнял эту роль номинально, ничего не знал о выводе денег из «Тинькофф банка» и интересовался, не посадят ли его теперь. На каких условиях он выполнял роль номинала и знаком ли с Жуховицким, Бурыкин знакомому не сказал.

Также The Bell нашел людей с такими же данными, как у Максима Романова и Людмилы Коноваловой, — оба указаны в заявлении в полицию, которое якобы подал Бурыкин. На момент подготовки материала оба телефона были отключены. Один из номеров записан в GetContact (приложение, которое показывает, как пользователи записывают друг друга у себя в записных книжках) как «Мошенница украла деньги».

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31-летняя Людмила Коновалова живет в Москве. Ее родственники не ответили на сообщения The Bell, а она сама давно не была онлайн. Несколько ее знакомых в соцсетях рассказали, что давно с ней не общаются, но вспомнили, что она испытывала нужду в деньгах и часто их одалживала.

38-летний Максим Романов живет в деревне Руднево в Новой Москве и работает на стройках, указано на его страничке во «ВКонтакте».

Михаил Жуховицкий считает эту информацию о Бурыкине ошибочной: «Вы кому-то позвонили и с кем-то переписывались, но это не Виталий».

Тинькофф Банк настаивает на том, что соблюдал порядок работы с КТС и переводил деньги с согласия директора. К делу подключилась полиция. 

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