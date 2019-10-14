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Диспансеризация 40-летних сотрудников: как часто

Приказом Минздрава России от 13 марта 2019 года № 124н был актуализирован порядок проведения профилактического медосмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, которым предусмотрено прохождение диспансеризации гражданами в возрасте 40 лет и старше ежегодно.

Между тем чтобы пройти диспансеризацию, надо иметь свободное время.

Трудовой кодекс предусматривает освобождение от работы сотрудников на 1 день раз в 3 года для прохождения диспансеризации.

Исключение сделано лишь для предпенсионеров – они могут «прогуливать работу», получая за это оплату, по 2 дня в год.

Работники возраста 40+ интересуются, могут ли они брать один оплачиваемый день каждый год, раз именно такая периодичность диспансеризации заложена в приказе Минздрава. Такой вопрос был задан на портале Роструда «Онлайнинспекция.рф».

Роструд пояснил, что такого права у работников нет. Для 40-летних пока действует общее правило – 1 оплачиваемый день раз в 3 год.

Таким образом, пройти диспансеризацию 40-летние сотрудники могут один раз в год, но работодатель оплатит лишь один день раз в три года.

Напомним, в настоящее время готовятся поправки в ТК, которые дают гарантии работникам в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации на освобождение от работы на 1 рабочий день 1 раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

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