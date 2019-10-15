Клерк.Ру

Можно ли принимать заявления на увольнение с издевками и креативом работников

Некоторые работники при написании заявления на увольнение проявляют креатив, чем вводят кадровых работников в ступор. Как реагировать на такое обращение работника?

С таким вопросом кадровик обратился на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф».

Работник написал сразу два заявления:

1) Прошу уволить меня в связи с катастрофической нехваткой денег с .....

2) Прошу уволить меня в связи с ужасно маленькой заработной платой с ...

«Есть ли какие-то ограничения для работника при написании заявления или волен писать, что ему взбредет в голову?», — спрашивает кадровик

Вправе ли работодатель в таком случае требовать от работника переписать заявление и указать причину — собственное желание?

Роструд ответил, что факт написания работником заявления об увольнении означает его желание уволиться по собственному желанию. В описанной в вопросе ситуации нет необходимости требовать от работника переписать заявление.

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