Бухгалтеры хранят банковские выписки в бумажном виде

В 21 веке, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, бухгалтеры распечатывают на принтере банковские выписки и хранят потом их в бумажном виде.
Такой способ хранения выписок выбрали 48 % наших читателей, принявших участие в опросе.
Зато 28 % их коллег вообще не заморачиваются вопросом хранения. Они загружают выписки в свою программу, проводят их, и на этом всё.
Четверть опрошенных хранят выписки в электронном виде на своем компе или съемном носителе.
Напомним, аналогичный опрос мы проводили и ранее. Тогда тоже большинство клерков (68 %) ответили, что не экономят бумагу и хранят выписки в бумажном виде.
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