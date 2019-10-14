Бухгалтеры хранят банковские выписки в бумажном виде

В 21 веке, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, бухгалтеры распечатывают на принтере банковские выписки и хранят потом их в бумажном виде.

Такой способ хранения выписок выбрали 48 % наших читателей, принявших участие в опросе.

Зато 28 % их коллег вообще не заморачиваются вопросом хранения. Они загружают выписки в свою программу, проводят их, и на этом всё.

Четверть опрошенных хранят выписки в электронном виде на своем компе или съемном носителе.

Напомним, аналогичный опрос мы проводили и ранее. Тогда тоже большинство клерков (68 %) ответили, что не экономят бумагу и хранят выписки в бумажном виде.