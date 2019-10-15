В ТК вносят новые правила увольнения и выхода из декрета

В Трудовой кодекс внесут поправки, чтобы декретницы больше не шокировали работодателей своим резким выходом на работу.

Сотрудница ушла в декрет, а на ее место приняли другую работницу. Но положение ее довольно шаткое. Ведь постоянная сотрудница может выйти на работу в любой момент.

Например, временный бухгалтер приходит на работу к 8 утра, собираясь доделать начатый вчера отчет, а там сюрприз — на ее стуле за ее столом уже сидит «старая» сотрудница. Ничего не поделаешь, надо идти в отдел кадров оформлять свое увольнение — получать трудовую книжку и полный расчет.

Для работодателя этот сюрприз тоже может быть неприятным, так как он не был готов к увольнению временной сотрудницы и немедленной выплате ей зарплаты и КНО.

Но что делать, таковы нормы ТК, которые не содержат обязанности прежней сотрудницы предупреждать работодателя о своем возвращении.

Этот порядок планируют изменить. Поправки в ст. 256 ТК подготовлены Минтрудом еще весной этого года.

Они предусматривают обязанность работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, не менее чем за 5 рабочих дней письменно уведомить работодателя о досрочном выходе из данного отпуска. А за 3 рабочих дня работодатель обязан сообщить о предстоящем увольнении заменяющей сотруднице.

Предлагаемые изменения позволят учесть желание работника о досрочном выходе из отпуска, работодателю своевременно принять необходимые кадровые решения, а также гарантируют работнику, замещающему должность временно отсутствующего работника, заранее подготовиться к предстоящим кадровым перестановкам или к расторжению трудового договора с ним, говорится в пояснительной записке к проекту.