Новых техрегламентов для общепита еще нет, но штрафы уже готовят

Пока Роспотребнадзор и Минпромторг думают над тем, что же написать в новых СанПинах и других регламентах для общепита, Минюст уже готовится ввести новые административные штрафы за их нарушение.

Министерство опубликовало проект закона с поправками в статью 6.6. КоАП. Сейчас там указаны штрафы только за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Чиновники предлагают добавить в статью нарушение технических регламентов о безопасности пищевой продукции.

В отдельный состав правонарушения будет выделено нарушение технических регламентов о безопасности пищевой продукции в части её несоответствия микробиологическим нормативам безопасности. За это ИП будут штрафовать на 10-30 тыс. рублей, а юрлиц - на 50-100 тыс. Если же эти нарушения повлекли причинение вреда здоровью, то оштрафовать ИП могут на 40 тыс.рублей, а организацию на 300 тыс. рублей. А могут и приостановить деятельность предприятия на десять суток.

Пересмотр санитарно-эпидемиологических правил и норм для предприятий общепита производится по поручению главы Правительства Дмитрия Медведева. Срок, установленный для предоставления предложений, истекает сегодня 15 октября.