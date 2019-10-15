Клерк.Ру

С 1 ноября организациям грозит штраф в 50 тыс. рублей за переработку сотрудников

С 1 ноября компания и ИП рискует нарваться на штраф за несоблюдение режима труда и отдыха водителей. Организацию оштрафуют на сумму до 50 тыс. рублей, а ИП — до 25 тыс. рублей. Предусмотрена ответственность и за другие нарушения.

Требования предусмотрены Федеральным законом от 26.07.19 № 216-ФЗ и вступят в силу с ноября 2019 года.

Требования к режиму труда и отдыха сотрудников компаний и ИП, осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, не поменялись (ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ). Но до сих пор за нарушение режима штрафовали только водителей (до 3 тыс. рублей). Теперь и начальство не убежит от ответственности.

С 1 ноября штрафы будут такие:

• для должностных лиц — от 7 тыс. до 10 тыс. рублей;

• для ИП — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей;

• для компаний — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

• для водителя — от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.

В законе четко прописано, что во время разбирательств будут принимать во внимание свидетельства об устных распоряжениях руководства.

Аналогичные штрафы для юрлиц и ИП будут и за отсутствие или неверную установку тахографа. Водителя за отсутствие прибора учета накажут на 3-5 тыс. рублей.

Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников. 

Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.

Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Охрана труда»

Все семинары по теме Охрана труда