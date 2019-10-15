С 1 ноября организациям грозит штраф в 50 тыс. рублей за переработку сотрудников

С 1 ноября компания и ИП рискует нарваться на штраф за несоблюдение режима труда и отдыха водителей. Организацию оштрафуют на сумму до 50 тыс. рублей, а ИП — до 25 тыс. рублей. Предусмотрена ответственность и за другие нарушения.

Требования предусмотрены Федеральным законом от 26.07.19 № 216-ФЗ и вступят в силу с ноября 2019 года.

Требования к режиму труда и отдыха сотрудников компаний и ИП, осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, не поменялись (ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 10.12.95 № 196-ФЗ). Но до сих пор за нарушение режима штрафовали только водителей (до 3 тыс. рублей). Теперь и начальство не убежит от ответственности.

С 1 ноября штрафы будут такие:

• для должностных лиц — от 7 тыс. до 10 тыс. рублей;

• для ИП — от 15 тыс. до 25 тыс. рублей;

• для компаний — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

• для водителя — от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей.

В законе четко прописано, что во время разбирательств будут принимать во внимание свидетельства об устных распоряжениях руководства.

Аналогичные штрафы для юрлиц и ИП будут и за отсутствие или неверную установку тахографа. Водителя за отсутствие прибора учета накажут на 3-5 тыс. рублей.