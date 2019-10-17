Компенсация за снос имущества не облагается НДС, но облагается налогом на прибыль

Собственникам сносимого имущества выплачивают компенсацию из бюджета.

Что с НДС и налогом на прибыль? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-03-06/1/758 от 03.10.2019.

В случае если денежные средства, полученные организацией, не связаны с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), такие денежные средства в налоговую базу по НДС не включаются.

В связи с этим суммы денежных средств, получаемые собственником имущества от государственных заказчиков на возмещение убытков в связи со сносом такого имущества и (или) его последующим восстановлением в целях освобождения территории для создания объектов капстроительства, не являются денежными средствами, связанными с оплатой реализованных этим собственником товаров (работ, услуг), и в налоговую базу по НДС не включаются.

А вот по налогу на прибыль расклад другой.

В силу подпункта 11.2 пункта 1 статьи 251 НК при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде результатов работ по переносу, переустройству объектов ОС, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или оперативного управления, выполненных сторонними организациями в связи с созданием иного объекта (объектов) капстроительства, находящегося в государственной или муниципальной собственности и финансируемого за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ.

При этом доходы, полученные налогоплательщиками в качестве компенсации понесенных ими расходов, возникающих при осуществлении работ по переносу, переустройству принадлежащих им на праве собственности или оперативного управления объектов ОС в рамках создания упомянутых объектов капстроительства, не подпадают под действие этой нормы и при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций подлежат учету в общеустановленном порядке.