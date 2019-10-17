Как учитывать расходы по электронным документами

Расходы фирмы могут быть подтверждены электронными документами. Об особенностях их учета рассказал Минфин в письме № 03-03-06/1/73637 от 25.09.2019.

Первичный учетный документ в виде электронного документа должен содержать все обязательные реквизиты, установленные законом о бухучете, а также быть подписан электронной подписью (подписями).

Особый порядок учета расходов, подтвержденных электронными документами, положениями главы 25 НК не устанавливается.

Следовательно, расходы, подтвержденные документами, составленными в виде электронного документа, признаются в том же порядке, что и составленными на бумажном носителе.

Выводы следующее:

1) расходы, подтвержденные электронными документами, для целей налогообложения прибыли признаются в том же порядке, что и составленные на бумажном носителе. Их наличие подтверждает факт произведенных расходов; 2) документы, составленные в электронном виде, для целей учета при налогообложении прибыли должны соответствовать требованиям Закона № 402-ФЗ, Закона № 63-ФЗ и статьи 252 НК; 3) дата признания расходов при методе начисления определяется положениями статьи 272 НК.