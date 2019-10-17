Как считать НДФЛнаш, если продал недвижимость в Крыму

Житель Крыма продал нежилое здание. Как считать НДФЛ?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/76041 от 03.10.2019.

Если объект находился в собственности более минимального срока владения, доход от его продажи не облагается НДФЛ.

При этом это правило не распространяется на доходы, получаемые от продажи имущества (за исключением жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков, а также транспортных средств), непосредственно используемого в предпринимательской деятельности.

Минимальный предельный срок владения объектами недвижимого имущества, находящимися на территориях Республики Крым и города Севастополя, для целей обложения НДФЛ исчисляется с даты регистрации на них права собственности в соответствии с законодательством, действовавшим на указанных территориях до вступления в силу Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ от 21.03.2014.

Исходя из вышеизложенного, в случае нахождения недвижимого имущества в собственности налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества и более доход от его продажи освобождается от НДФЛ.