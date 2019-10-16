Банки обяжут предупреждать о блокировке электронных кошельков

Операторов электронных платёжных систем обяжут информировать клиентов о блокировании их электронных кошельков. Законопроект с поправками в ФЗ «О национальной платежной системе» прошел во вторник первое чтение.

Законопроект направлен на защиту пользователей платёжных сервисов, пишет «Парламентская газета». Сейчас оператор может заблокировать операцию или прекратить использование платёжной системы, не предупредив об этом клиента и не предъявив ему претензий.

Авторы проекта предлагают законодательно закрепить норму, согласно которой оператор платёжной системы обязан сообщить клиенту о том, что использование электронного средства платежа прекращается или приостанавливается. При этом он должен указать причину блокировки.

Граждане часто жалуются на то, что средства на их личных кошельках блокируют без предупреждения. Это становится причиной убытков и доставляет неудобства, считают депутаты.