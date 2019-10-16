С 1 января 2020 года вводится новое строгое правило для автомобилистов

Владельцы новых автомобилей с 1 января 2020 года должны будут устанавливать государственные номера в день покупки, сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров.

Сейчас новую машину можно зарегистрировать в течение десяти дней.

Автономера владельцы машины будут вкручивать при покупке в автосалоне, те их сами изготовят и передадут документы в ГИБДД. Некоторые салоны уже сейчас помогают с установкой номера.

На машины, купленные на вторичном рынке, это правило не распространяется.

ГИБДД предлагает выбирать и покупать номера для автомобиля через портал госуслуг. Можно будет даже выбрать красивый номер. Но у таких будет либо завышенная цена, либо их будут распространять через аукционы.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба уже предложила ограничить стоимость регистрационных знаков. С 1 января 2020 года максимальная стоимость автомобильного номера должна составить 2 тыс. руб., мотоциклетного — 1,5 тыс. руб.