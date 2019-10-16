ФНС опять жестит по телефону

ФНС не только не прекращает выставлять требования по телефону. Ее работники еще любят припугнуть директоров и бухгалтеров.

Об очередном нахальном эпизоде рассказывает Светлана в Красном уголке бухгалтера.

«Веду ИП – частный сад, есть лицензия, социально-ориентированная деятельность иными словами. Только что поступил звонок из ИФНС с настоятельной рекомендацией срочно предоставить отчет, дословно: куда вы потратили 5 млн? Еще раз повторюсь – звонили по телефону. И вишенкой на торте идет заявление «В ВАШИХ интересах это сделать как можно быстрее». Это вообще что? ИП в легкой тревоге. Я порекомендовала уточнить ФИО и должность звонящего, попросить все же сделать одолжение и оформить официальный запрос. И вот после второго звонка было сказано в ответ: «ну, как знаете, это было в ваших интересах решить срочно и сейчас, лично». Это при том, что ИП три года только в 2020 году и никто не отменял мараторий на непроведение проверок первые три года».

Многие рассудительно писали: может, звонили мошенники.

Это не налоговая, сто пудов. Успокоиться и беречь нервы. Пусть шлют бумагу. – Людмила

А вы вообще почему так уверены, что звонок из налоговой? – Наталья.

Другие советовали рубить на корню:

Если знаете, кто звонил и телефон именно ИФНС, то срочно написать заявление в прокуратуру и начальнику ИФНС об угрозах. – Елена

В таких случаях переспрашивать надо – письменно. На имя руководителя этой ИФНС. Мол, (при таких-то обстоятельствах) нам поступил входящий звонок с таким-то требованием. Просим Вас направить в наш адрес соответствующее требование по форме, установленной НК РФ – Анна

А кодекс профэтики госслужащих поможет трактовать этот разговор как склонение к даче взятки, вытащить коррупционную составляющую из любого разговора можно. Только нужно их записывать. Так-то инспектора не должны были напрячь просьбы представления письменного запроса. Отключить рекламу – Мария