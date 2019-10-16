Крепкий орешек показал Минфину фигу на его запреты

Минэкономразвития и Минфин разошлись во мнениях по вопросу списка видов деятельности для самозанятых граждан. О том, что такой список надо бы сократить, недавно заявил вице-премьер Антон Силуанов.

Минэкономразвития выступает резко против такого предложения, сообщили в пресс-службе министерства «Известиям». По мнению ведомства, существующих барьеров для использования специального налогового режима достаточно, а нововведения Минфина поставят в неудобное положение уже зарегистрированных самозанятых. Кроме того, закон о налоге на профессиональный доход (НПД) уже содержит ряд исключений и их вполне достаточно. Например, спецрежим не могут применять физические лица с годовым доходом больше 2,4 млн рублей, те, кто реализует подакцизные товары, перепродает продукцию и занимается доставкой.

Если нововведения все-таки будут приняты, возникает вопрос, как быть с действующими самозанятыми, чьи профессии не попали в список разрешенных, отметили в министерстве. Кроме того, требование указывать вид деятельности при регистрации в приложении «Мой налог» повлечет за собой проверки, а закон о контроле и надзоре на самозанятых не распространяется.

При этом в Минэкономразвития согласились, что юридические лица действительно могут использовать труд работающих на себя, ориентируясь на действующую практику переквалификации договоров гражданско-правового характера в трудовые. В ФНС ранее говорили, что такая проблема существует, но подчеркнули, что нарушения носят единичный характер.

Впрочем, в субъектах, где проводится эксперимент с НПД есть и сторонники Силуанова. Список исключений в рамках закона о работающих на себя «в отдельно взятых случаях» действительно требует уточнений и дополнений, считают в Татарстане. В Калужской области готовы обсудить инициативу Минфина более детально.

Однако эксперты предупреждают — изменение условий применения НПД подорвет доверие граждан к государству. Ведь если ограничат список профессий, то могут и ставку налога поднять.

Впрочем, решение об ограничении списка профессий, пока еще не принято.