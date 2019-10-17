У должников по налогам изымают ККТ

Арест и изъятие контрольно-кассового аппарата сподвигли предпринимательницу из Астраханской области уплатить налоговые долги.

Зарегистрировавшись в качестве ИП, женщина открыла небольшую автозаправочную станцию. Налоговые отчисления бизнес-леди производила нерегулярно, в результате чего накопила задолженность в размере более 54 тысяч рублей.

Исполнительный документ о взыскании с граждански налоговой задолженности поступил приставам. Предпринимательница обязалась погасить налоговую задолженность в кратчайшие сроки, однако обещание не сдержала и в добровольный срок оплату не произвела.

Пристав выехал по месту расположения автозаправочной станции, наложил арест на контрольно-кассовый аппарат и изъял его. При этом женщине разъяснил, что если в течение 10 дней долг не будет погашен, то техника будет направлена на реализацию.

Чтобы вернуться к предоставлению услуг по заправке топливом автотранспорта и не упустить выгоду, ИП спустя три дня явилась в структурное подразделение с квитанциями об оплате налоговой задолженности, сообщает пресс-служба регионального УФССП.